Ktoś w internecie myśli inaczej niż ty? Tak, to prawdopodobne

Czy to możliwe, że cały internet nie myśli tak jak ty, a opinia odmienna od twojej nie musi być atakiem? Wiem, że to nieprawdopodobne, ale to... prawda! Dowiedziałam się ostatnio, że jeśli wygłaszam swoją opinię na jakiś temat, a przecież wygłaszam te opinie regularnie w ramach m.in. niniejszego medium, to jest równoznaczne z tym, że zmuszam innych do myślenia tak jak ja. Ba, ja wręcz prowadzę działania militarne, wystukując słowa na klawiaturze, by wymusić jakieś postępowanie na wszystkich jednostkach. Interesujące, nie wiedziałam nawet, że mam taką władzę. Biedny lud, czyli bezpośredni odbiorcy moich niecnych manipulacji i ataków, czuje się zgorszony i przerażony taką śmiałością. To prawdziwe oblężenie! - rzuca ktoś pod nosem. - Jak ona śmie mnie zmuszać do swoich racji? - pyta drugi, próbując znaleźć kompanów swojej niedoli.