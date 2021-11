Jak widać, w tle za odzianym w znaną nam już zbroję Iron Spider superbohaterem i mackami Doc Ocka w powietrzu unosi się Zielony Goblin - jest to wersja antagonisty posiadająca ten sam lub bardzo podobny kostium (szczegółów niestety nie sposób się dopatrzeć), co grana przez Willema Dafoe w filmie "Spider-Man" Sama Raimiego z 2002 roku. Słowo "multiverse" w opisie tweeta Sony mówi samo za siebie.



Wydaje się, że w filmie ostatecznie zobaczymy wszystkich przewidywanych złoczyńców (choć dotychczas nie otrzymaliśmy ostatecznego potwierdzenia każdego z nich): m.in. Elektro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden Church) czy Lizard (Rhys Ifans). Mówi się też o Venomie i powrotach bardziej pozytywnych postaci.



Szczegóły fabuły filmu pozostają owiane tajemnicą. Pierwszy zwiastun wyjawił, że rzucone przez Doktora Strange'a zaklęcie doprowadza do poważnych komplikacji, choć nie wiadomo, czy to wyłącznie odpowiada za zderzenie światów - kilka filmowych szczegółów wydaje się temu zaprzeczać. Wiemy, że swoje za uszami mają też Scarlet Witch, Loki i Sylvie. Czekamy!



"Spider-Man: Bez drogi do domu" - premiera już 17 grudnia 2021 roku.