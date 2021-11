"Big Mouth" nigdy nie miało być i nie było serialem dla każdego. To jedno jest chyba oczywiste dla każdego z nas. Produkcja stworzona dla Netfliksa przez Andrew Goldberga, Nicka Krolla, Marka Levina i Jennifer Flackett od początku reklamowała się jako mająca gdzieś tematy tabu opowieść o seksualnym dojrzewaniu. Wulgarność, epatowanie seksem i toaletowy humor nie musiały być częścią składową "Big Mouth", ale taką drogę twórcy obrali od razu. Jedyne co się zmieniło z czasem, to coraz mniejsze zainteresowanie realnymi problemami nastolatków. W 3. sezonie animacja Netfliksa nie mała już nic wspólnego z realizmem w choćby szczątkowym wydaniu.



Nie byłoby to może wielkim problemem, gdyby za "Big Mouth" przemawiało coś innego. Ciekawi bohaterowie drugoplanowi, inteligentny i niepokorny humor, piękna animacja, dobra oprawa dźwiękowa i głosy bohaterów. Cokolwiek. Niestety, każdy z wymienionych elementów znajdziemy w lepszym wydaniu w praktycznie każdej popularnej animacji dla dorosłych. Bez względu na to, czy chodzi o "BoJacka Horsemana", "South Park", "American Dad", "Futuramę", "Ricka i Morty'ego", "Close Enough", "Midnight Gospel", czy nawet przeżywające od lat swoje kryzysy "Archera", "Simpsonów" i "Głowę rodziny". W porównaniu do nich wszystkich "Big Mouth" to głupkowata, nudna, wizualnie nijaka i próbująca na siłę budzić kontrowersje produkcja wypełniona niepotrzebnymi cameos popularnych aktorów i identycznie brzmiącymi głosami Nicka Krolla.