Aileen Wuornos rzeczywiście odebrała życie siedmiu mężczyznom, którzy zgarniali ją przy drodze i brutalnie zabijała - tłumaczyła, że w samoobronie, bo ją zgwałcili lub próbowali to zrobić. Początkowo policjanci w ogóle nie brali pod uwagę, że seryjnym mordercą może być kobieta, ale jakiś "furiat". I to niewysoki, bo w jednym z porzuconych aut siedzenie było przysunięte bardzo blisko kierownicy.



Choć Stany są znane jako "plac zabaw" potworów w ludzkich skórach, to jeszcze wcześniej nie była o to oskarżona żadna kobieta (co też nie znaczy, że nie było seryjnych morderczyń - mogły pozostać przecież nieschwytane). Została skazana na sześć wyroków śmierci. Po wielu latach odwoływań, poprosiła o wykonanie wyroku. "Po co trzymać mnie przy życiu, skoro na pewno znowu kogoś zabiję. Aż kipię z gniewu, mam w sobie nienawiść" - tłumaczyła. Śmiertelny zastrzyk otrzymała w 2002 roku.



Serial true crime "Dorwać mordercę" możemy obejrzeć online na Netfliksie.