Uwaga! Niniejsza recenzja zawiera szczegóły fabularne z "Eternals". Osoby chcące ich uniknąć zapraszamy do recenzji bez spoilerów.



"Eternals" dopiero zawitali do kin na całym świecie, a już można ich uznać za pewnego rodzaju porażkę. Żaden z dotychczasowych filmów Marvel Studios nie miał tak słabych recenzji na Zachodzie i nie skończył ze zgniłym pomidorem na Rotten Tomatoes. "Eternals" są więc niechlubnym wyjątkiem, choć po prawdzie wcale nie powinni nim być. Nie dlatego, że dzieło Chloe Zhao jest dobre, co to, to nie. Chodzi raczej o to, że wiele nie do końca udanych produkcji Marvel Cinematic Universe dostały najzwyczajniej w świecie za dobre oceny od krytyków.



Wspominam o całej tej sytuacji głównie dlatego, aby pokazać, jak bardzo "Eternals" zawiodło. Trzeci pełnometrażowy film 4. fazy MCU nie okazał się tym, na co wiele osób liczyło. Być może wpływ na to miało dosyć powszechne na Zachodzie przekonanie, że akurat zdobywczyni ostatniego Oscara za reżyserię będzie w stanie wyrwać superbohaterskie kino ze schematu. Było to dosyć naiwne założenie, bo jeśli Disney czegoś nie lubi, to właśnie schodzenia z raz obranej drogi. Przyznam natomiast szczerze, że osobiście nigdy go nie podzielałem. Mój problem był inny. Przed pójściem do kina nie miałem pojęcia, po co Marvel robi film o tej drużynie. Niestety, po obejrzeniu filmu nadal tego nie wiem.