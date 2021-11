Zastanawiacie się, jakie filmy obejrzeć w ten weekend? Śpieszymy z podpowiedzią, bo jest z czego wybierać. Po spowodowanym pandemią letargu MCU wraca na właściwe tory. "Eternals" to trzeci film Marvela, który ma premierę w tym roku. Jeśli jednak komiksowi trykociarze was nie kręcą, to w kinach znajdziecie też coś dla osób twardo stąpających po ziemi. W piątek swoją premierę miała biografia księżnej Diany "Spencer" z Kristen Stewart. A jakbyście szukali czegoś lżejszego, to na Netfliksa wjechały dwa interesujące seriale animowane. Nie zapomnijcie też włączyć telewizora, bo w ten weekend znajdziecie tam dużo znanych i lubianych filmów.