Nie krzyczcie o zawartych w tekście spoilerach. Już w trailerze widać, jak bohaterowie w szczęściu i zdrowiu odpalają sztuczne ognie, aby świętować nadejście Nowego Roku. Po pierwszych scenach zorientujecie się, że fabuła niczym was nie zaskoczy. Twórcy serwują nam żarty na miarę przebrania faceta za babę, aby doprowadzić nas do happy endu. Co tam, że Teodor spotyka się z koleżanką ze szkoły i myśli o zdradzie Romy. Co tam, że Agata nakrywa Wiktora z byłą kochanką. Co tam, że Viola nie chce doktora. Wszyscy muszą w końcu stanąć i uśmiechać się do wspólnego zdjęcia. Wszystko działa tu bowiem według dobrze znanej nam logiki, przez co opowieść nie staje się obiektem naszych marzeń, a na pewno nie naszych wierzeń.