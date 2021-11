5. sezon "Big Mouth" i "Film o policjantach". Sprawdzamy nowości Netfliksa na piątek

Nie, to nie jest komedia w stylu "Akademii policyjnej". Powodów do śmiechu tutaj nie znajdziecie. "Film o policjantach" to dokumetalizowana produkcja dwóch aktorów, którzy przechodzą przez procedurę rekrutacyjną sił policyjnych w Mexico City. Jest to jednak najbardziej kontrowersyjna instytucja na świecie. Dysfunkcyjny system zdusi ich nadzieje i ambicje w zarobku.



Film dostępny na Netfliksie.