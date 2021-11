Kirk Douglas molestował nastolatkę? Siostra gwiazdy Hollywood oskarża aktora

Śmierć Kirka Douglasa w lutym zeszłego roku pociągnęła za sobą dziesiątki kondolencji i wspomnień o wielkich rolach tej hollywoodzkiej legendy. Mowa przecież o jednym z ostatnich gwiazdorów złotej ery amerykańskiego kina i aktorze o bardzo szerokim zasobie umiejętności. Wszystko to schodzi jednak na dalszy plan w obliczu oskarżeń wysuniętych w książce "Little Sister. My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood" autorstwa Lany Wood.



Mająca na swoim koncie występy w "Diamenty są wieczne" i "Poszukiwacza" siostra zmarłej w 1981 roku gwiazdy twierdzi, że Kirk Douglas molestował Natalie Wood. Jak podaje Associated Press, do opisanego zdarzenia miało dojść w lecie 1955 roku, gdy starsza z kobiet miała zaledwie 17 lat. Matka obu dziewczynek Maria Zacharenko przywiozła Natalie Wood na spotkanie z Douglasem w jego pokoju hotelowym w nadziei, że protekcja ze strony tak ważnej osoby w Hollywood pomoże w rozwoju jej kariery. Zdaniem Lany Wood spotkanie zakończyło się jednak tragicznie.