Dlaczego w takim razie Sersi, Ikaris, Ajak, Kingo, Sprite, Phastos, Makkari, Druig, Gilgamesh i Thena wyszli z ukrycia i postanowili połączyć znowu siły dopiero po Wojnie Nieskończoności z Thanosem? I na to pytanie daje odpowiedź film "Eternals" - okazuje się, że po setkach lat na Ziemi… pojawił się nowy Dewiant! Właśnie to doprowadziło do zebrania się tej nietypowej rodziny w kupę i odkrycia przez Przedwiecznych ich prawdziwego, mrocznego przeznaczenia...



Co ciekawe, Marvel zgrabnie wyjaśnił, dlatego nowy Dewiant pojawił się dopiero teraz - energia wyzwolona po pstryknięciu przez Thanosa palcami wybudziła uśpioną od dawna bestię. A pamiętacie tę rozmowę Avengersów, w której napomknięto o dziwnej aktywności sejsmicznej na dnie oceanu? Myśleliśmy, że to easter egg nawiązujący do Atlantydy i Namora, a Disney już wtedy budował podwaliny pod późniejszy debiut Eternalsów!