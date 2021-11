"Squid Game" rządziło w Polsce przez cały październik. Serial przegrał dopiero... w Halloween

"Squid Game" długo wydawało się serialem po prostu niepokonanym. Dzień po dniu brutalny południowokoreański thriller notował maksymalną liczbę punktów. To nawet nie była sytuacja podobna do "Gambitu królowej", gdzie początkowo słabe wyniki przerodziły się w kilkutygodniowy hit. Ten serial od początku przyciągał uwagę, a potem stał się tematem dyskusji dla wszystkich w tym kraju. Nawet ministra Czarnka, którego zainteresowanie współczesną zagraniczną popkulturą jest przecież zerowe. W Halloween doszło jednak do niespodziewanej sytuacji i "Squid Game" zdetronizował film "Armia złodziei". Do pełnej puli zabrakło więc jednego "oczka".



Wynik: 309 punktów