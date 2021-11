Nie da się ukryć: finał kultowej "Rodziny Soprano" - określanej mianem jednego z najlepszych seriali w historii - pozostawił sporo miejsca na dyskusje i interpretacje, a przy okazji zezłościł wielu fanów. To znakomite, silnie sugestywne, ale jednak otwarte zakończenie gnębiło mnie przez lata - i właśnie na tym polegała jego siła. Szkoda, że David Chase zdecydował się w pełni rozwiać wątpliwości, odzierając ostatnie ujęcie z jego magii.



Przypomnijmy, że w ostatniej scenie serialu Tony wraz z rodziną siedzą w restauracji, rozmawiają i pochłaniają cebulowe krążki. W knajpie widzimy również innych klientów, w tym dość podejrzanie wyglądającego mężczyznę, który w pewnym momencie kieruje się do toalety. W międzyczasie Meadow parkuje samochód i biegnie, by dołączyć do reszty - lada moment ma wejść do środka. W pewnym momencie słyszymy dzwonek, Tony podnosi wzrok, w tle wybrzmiewa "Don't Stop Believin" i… Blackout, zaciemnienie, koniec. Po dziś dzień fani głowią się, co, do diabła, wydarzyło się dalej? Czy opowieść tak po prostu dobiegła końca? Czy gangster zginął z ręki zabójcy?