To właśnie z Adamem związana jest wpadka w tłumaczeniu. Natknęła się na nią youtuberka i tiktokerka Mijin Mok, która w sieci jest znana pod ksywką Koreanka. Nagrywa filmiki przybliżające różnice kulturowe i ciekawostki dotyczące swojej ojczyzny - pochodzi z Incheon obok Seulu, gdzie studiowała m.in. filologię polską. Obecnie mieszka w kraju nad Wisłą i prowadzi szkołę językową we Wrocławiu.



Adam w okolicach 47 minuty mówi, że "trzeba poczekać na odsiecz" i "specgrupę ze stolicy". Z koreańskich napisów (niestety nie dostępne na polskim Netfliksie) wynika jednak, że posiłki mają przyjechać... z Moskwy. "Chyba ktoś myślał, że to rosyjski film" – śmieje się Koreanka, ale widać, że przejęła się wpadką swoich rodaków nazywając ją "masakrą". A wystarczyło tylko przetłumaczyć słowo "stolica".