"Ostatniej nocy w Soho" to najpiękniej nakręcony film, jaki pojawił się w tym roku w kinach

Edgar Wright ma szczęście być artystą, którego miłość do gatunkowego kina, muzyki i stylizacji przekłada się na zachwycające i zapewniające pierwszorzędną rozrywkę kompozycje. Reżyseria wychodzi mu znakomicie, bo jest twórcą nadzwyczaj świadomym sztuki, z którą obcuje i którą tworzy - czego doskonałym przykładem jest horror "Ostatniej nocy w Soho", jego najnowsza produkcja.



Nie sposób napisać o wszystkich godnych pochwały elementach "Ostatniej nocy w Soho" tak, by nie zdradzić żadnych szczegółów, z którymi warto zapoznać się samemu dopiero w trakcie seansu na sali kinowej. Tym bardziej nie sposób zagłębiać się w meandry fabuły, w której jedną z kluczowych ról odgrywa intryga i jej rozwiązanie - satysfakcjonująca przewrotka.



Powściągliwie zatem: główna bohaterka, zamknięta w sobie Eloise (znakomita Thomasin McKenzie), przybywa do Londynu, ścigając swoje marzenia - chciałaby rozpocząć edukację w szkole dla projektantów mody. Imprezujące studenciaki to nie towarzystwo dla niej - z akademika przenosi się zatem do mieszkania na poddaszu w Soho, a stamtąd… do lat 60. - dekady, w której jest bez reszty zakochana. Rozpoczyna obserwację początków kariery Sandy (hipnotyzująca Anya Taylor-Joy), przemieszczając się między współczesnością a przeszłością, a pełna uroku, romantyczna opowieść stopniowo obnaża swoje mroczne oblicze.