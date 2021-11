Jest pierwszy zwiastun "The Book of Boba Fett". Na ten serial niektórzy czekali całe życie

Postać pojawiła się m.in. "Ataku klonów" i oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen" (to on schwytał Hana Solo i zamroził w karbonicie), ale i właśnie w nowym serialu Disneya z Pedro Pascalem. Większości zdawało się (choć maniacy "Star Warsów" już dawno to wiedzieli), że Boba Fett zginął w brzuchu potwora Sarlacca na pustynnej planecie Tatooine. Okazało się, że nie dość, że przeżył, to jeszcze stał się bossem galaktycznego podziemia. Właśnie o tym nowym rozdziale życia opowie "The Book of Boba Fett".