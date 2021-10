Wszyscy fani wiedźm, upiorów i potworów cały rok czekali na ten dzień. Oto nadchodzi Halloween. Dystrybutorzy i Netflix dbają, abyśmy mieli jak je świętować. Zanim oddamy się zadumie nad grobami najbliższych, warto wybrać się do kina, bo na ich ekranach nie brakuje horrorów. Już teraz możecie zobaczyć "Ostatniej nocy w Soho" czy "Censora". A jakby wam było mało to na wspomnianej platformie VOD jest już sequel polskiego filmu korzystającego z formuły slashera. Znajdzie się również coś dla miłośników seriali. W tym tygodniu swoją polską premierę miał prequel "Rodziny Soprano" i odcinkowa produkcja o pewnym koszykarzu. Jakby wam starczyło jeszcze czasu, a tak z pewnością się stanie, ponieważ z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych mamy przedłużony o jeden dzień weekend, koniecznie włączcie telewizor, bo tam czeka na was spora dawka The Rocka.