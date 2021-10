Te seriale komediowe obejrzysz na CANAL+ online. "The Office PL" już w serwisie

"Nienawidzę Suzie" jest czymś więcej niż serial komediowy. To gorzka i zabawna opowieść o tytułowej Suzie, której życie zostaje wystawione na próbę. Jej intymne zdjęcia, na których uprawia seks oralny, wyciekają do internetu. A Suzie, cóż, jest aktorką i piosenkarką, która właśnie walczy o nowy kontrakt i powrót popularności. To nie będzie łatwa przeprawa, wszystko posypie się jak domek z kart - kariera, życie rodzinne, przyjaźnie i sama Suzie, dla której będzie to jeden z najgorszych okresów w życiu. "Nienawidzę Suzie" to wyjątkowa opowieść ery #MeToo, która prowokuje do śmiechu i łez, potrafi zaskoczyć i przerazić. Jest w tym serialu podobna energia do "Fleabag" - fani tego serialu będą zachwyceni. W główną rolę w "Nienawidzę Suzie" wcieliła się Billie Piper, która jest współtwórczynią produkcji.