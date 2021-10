Co nowego w polskiej muzyce? Sanah, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek (a przy okazji: skrzypaczka, songwriterka i kompozytorka) wypuściła wyczekiwany nowy numer pt. "Kolońska i szlugi". Utwór promuje nadchodzący album i trasę koncertową. Dużą niespodzianką okazało się wydanie piosenki w dwóch różnych wersjach - podstawowej i tzw. "do snu", które dość znacząco różnią się od siebie.



Pierwsza z aranżacji to energetyczna kompozycja osadzona na specyficznym, nieco niepokojącym bicie, tymczasem druga to zdecydowanie bardziej subtelna i uderzająca w melancholijne tony kompozycja z pianinem w tle. To całkiem fajny zabieg, który zmienia odbiór utworu. Obie wersje dostępne są w streamingu i na YouTube. Podstawową wersję promuje ośmiominutowy teledysk - wokalistka wyreżyserowała go wraz z Michałem Pańszczykiem. Obejrzycie go poniżej.