Co tu się dzieje! Cały czas coś. Jak nie krwawe morderstwo, to satyryczny żart. Jak nie satyryczny żart, to przejaw samoświadomości. To ostatnie widoczne jest przede wszystkim w trzecim akcie, który skupiony jest na parze potworów. Rozmawiają o swoich technikach straszenia i zabijania z niemniejszym wdziękiem niż tytułowy bohater w "Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon". Dzięki temu wszystkiemu "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" jest sequelem tyle szalonym, co charakternym. Kowalski wyzbywa się tu wszelkich hamulców, serwując nam sequel, którego nawet jak nie chcieliśmy, to potrzebowaliśmy, aby wiedzieć, że slasherowe atrakcje mogą bawić również w języku polskim.