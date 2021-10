Punchdown to wydarzenie sportowe z tej samej ligi co Fame MMA. Zamiast walczyć w klatce, celebryci stają naprzeciw siebie i uderzają się z otwartej dłoni w twarz – nazywa się to profesjonalnie slap fightingiem. Np. w czasie 3. edycji udział wzięła jedna z sióstr Godlewskich, która pokonała uczestniczkę "Warsaw Shore". Wystąpiła też w ostatniej edycji, ale nie dała rady niejakiej Patusi Show (doskonała ksywa w tych okolicznościach przyrody) z "Projektu Lady".