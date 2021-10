Hejterzy Tokarczuk ośmieszeni. Zniszczone książki noblistki wylicytowano za niezłą sumkę

Fundacja od samego początku akcji zapraszała do przesyłania książek i oznajmiła, że planuje oddać je na licytację i zasilić uzyskanymi z niej pieniędzmi organizacje LGBT. Cwani hejterzy wpadli na pomysł, by je zniszczyć i pomazać. Oprócz pocięcia i sprejowania stron napisali w niej "pozdrowienia" dla autorki. Fundacja jednak nie zmieniła swoich planów, a tak upiększone książki dodatkowo nabrały na wartości.



Rekordzistą okazały się "Księgi Jakubowe" z napisami „OSZUSTKA” i „ZDRAJCA TARGOWICA” na okładce oraz dedykacją: „Za to ten twój Nobel? Wstydzę się że jesteś z mojego Kraju – Polski. Zmień Kraj jak w Polsce nie ma demokracji”. Poszły za ponad 5 tysięcy złotych, a łącznie udało się uzbierać aż 40 tysięcy złotych.