HBO Max będzie tańsze niż HBO GO? Nowy serwis wystartował w Europie z ostrą promocją

Nie mamy stuprocentowej pewności, czy podobną strategię WarnerMedia przyjmie również w Polsce i pozostałych europejskich krajach, gdzie HBO Max ma wystartować na początku 2022 roku. Wydaje się to natomiast bardzo prawdopodobne. Rywalizacja na rynku VOD jest bardzo zażarta, a kwestia ceny nadal ma ogromne znaczenie dla odbiorców. Amazon niedawno obniżył koszt swojej subskrypcji do śmiesznie niskiego poziomu 10,99 zł miesięcznie, co z pewnością zostało zauważone przez konkurentów. Wprowadzenie czasowej promocji nie tylko pozwoliłoby HBO Max na utrzymanie dotychczasowej widowni HBO GO w Polsce, ale też przyciągnęłoby uwagę wielu nowych odbiorców.