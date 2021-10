Co tam cała zniuansowana polityka "Diuny". Co tam, że jakiś Imperator chce, żeby władzę nad Arrakis przejął ród Atrydów. Co tam, że jakiś Baron nie chce na to pozwolić. Co tam jakieś wojny o przyprawę. To jedno zdanie "to dopiero początek" może wywołać prawdziwą konsternację u widza. Oto bowiem spędził niemal trzy godziny oglądając film, aby dowiedzieć, że miał do czynienia z zaledwie prologiem.