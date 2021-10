Uwaga! Tekst zawiera drobne spoilery z filmu i książek z uniwersum "Diuny".



Burzliwe dyskusje wokół "Diuny" trwają już od kilku dni i na razie nic nie wskazuje na to, by szybko miały się wyczerpać. Nie powinno to jednak dziwić. Film Denisa Villeneuve jest piękny i zjawiskowy, ale też chaotyczny i pełen potknięć od strony fabularnej. Czy "Diuna" trafi do osób, które nie czytały książek? Ile musi zarobić, żebyśmy doczekali się kolejnej części? Co można było poprawić w produkcji? Czy w ogóle dało się coś poprawić, bo może wina leży po stronie samej powieści Franka Herberta? Podobne pytania można by mnożyć, a przecież obok pojawia się też kwestia rozmaitych fabularnych zagadnień, które tegoroczna "Diuna" tylko delikatnie zarysowuje.



Herbert stworzył politycznie skomplikowany świat, który z jednej strony toczy się w odległej przeszłości ziemskiej cywilizacji, a z drugiej jest pod wieloma względami bardzo anachroniczny. Wiele pojęć używanych w tym uniwersum jest dla nas znajomych (choć akurat słowo "dżihad" z filmu zostało wycięte), lecz wiele innych brzmi dla widzów niczym czarna magia. Tajemniczość rytuałów takich jak test Gom Jabbar działa pod pewnymi względami na korzyść filmowców próbujących wciągnąć odbiorców w zupełnie nowy świat, ale warto równoważyć je odpowiednimi wyjaśnieniami. W przypadku nowej "Diuny" wielu widzów ostatecznie pozostało bez odpowiedzi na swoje pytania.