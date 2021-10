Wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów tego lepszego serialu o wikingach - "Upadek królestwa" doczeka się filmu! Mała uszczypliwość z mojej strony, ale jestem zdania, że odcinkowa seria o Uhtredzie to naprawdę znakomita produkcja, która zostawia inne sobie podobne daleko w tyle. 5. sezon serialu ma być jego ostatnią odsłoną, ale Netflix nie zamierza ostatecznie zamykać w niej historii wojownika. Aktor Alexander Dreymon, który wciela się w głównego bohatera produkcji (jest też producentem wykonawczym), zapowiedział powstanie dwugodzinnego filmu pt. "Seven Kings Must Die".



Zdjęcia wystartują już na początku 2022 roku w Budapeszcie (zdaniem aktora: niedługo przed premierą 5. sezonu, której data nie została jeszcze doprecyzowana). Dreymon oczywiście powróci w roli Uhtreda, zobaczymy też wielu innych znanych z serialu aktorów (choć nie zabraknie wielu nowych twarzy). Produkcja wciąż czerpać będzie z materiału źródłowego, czyli cyklu powieści Bernarda Cornwella. Film wyprodukuje Carnival Films, a wreżyseruje go Ed Bazalgette.