Halo, ministerstwo? Proszę przyjechać na Netfliksa. Czarnek chce się rozprawić ze "Squid Game"

Bohaterami przeboju jest grupa dłużników, która bierze udział w szalenie niebezpiecznych i przedziwnych zawodach – uczestniczą w serii dziecięcych gier. Do wygrania są miliardy wonów, ale do stracenia własne życie. Niektóre z konkurencji już zostały przeniesione do reala przez dorosłych tiktokerów (na razie bez zabijania), ale na serial rzuciły się też dzieciaki i zaczęły go naśladować na szkolnych korytarzach. W Belgii doszło do pobicia nastolatków, które przegrały.