Mimo że bardzo doceniam otwarte zakończenie tego serialu od HBO i doskonale wiem, iż trwał on wystarczająco długo, to bardzo chciałbym jeszcze raz przenieść się do tego gangsterskiego świata. Nie mam wątpliwości, że powtórzenie sukcesu serii nie jest możliwe, choćby ze względu na śmierć Jamesa Gandolfiniego, którego postać była sercem fabuły Rodziny Soprano. Cieszą mnie natomiast próby przywrócenia tego klimatu przez twórców. Choć to nie kontynuacja, to lada dzień w kinach pojawi się film "Wszyscy święci New Jersey", który opowie o dzieciństwie Tony'ego Soprano.