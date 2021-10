Kobieta zginęła, bo producenci są skąpi? Tak twierdzi członek ekipy filmu z Baldwinem

Nie da się wyobrazić tego, co teraz przeżywa sam Alec Baldwin. Ze wszystkich osób zamieszanych w sprawę, on jest zupełnie niewinny, ale to jednak on pociągnął za spust. I z tą świadomością będzie musiał żyć do końca swych dni. Media podały, że 63-letni aktor odwołał wszystkie swoje aktualne i zaplanowane projekty. Jeszcze w piątek, dzień po zdarzeniu napisał dwa posty na Twitterze.