"Breaking Bad" to rozpisana na 5 sezonów pasjonująca historia, która trzyma w napięciu od początku do końca. Cechują ją wspaniałe kadry i niespieszne tempo akcji. Twórcą serialu jest Vince Gilligan. Produkcja stacji AMC emitowana była w latach 2008–2013. Obecnie w emisji jest prequel "Breaking Bad" o tytule "Better Call Saul".