20 lat temu raperzy siedzieli na ławkach pod blokiem, palili blanty, jechali policję i nawijali, że muszą kraść, by przeżyć. Jednocześnie gardzili pieniędzmi, a niejaki Tede był dla nich najgorszym zerem, które się sprzedało. No bo jak to raper może się sprzedać? Jak to może nawijać, że lubi kasę? Wtedy było to nie do pomyślenia w środowisku. No, może poza jednym miejscem — wytwórnią RRX. Tam hajs jak najbardziej był pożądany i gdyby ktoś z RRX dostał wtedy propozycję reklamowania fast foodów, jedynym, co zrobiłby przed podpisaniem umowy, byłoby policzenie, ile będzie za to można wydać płyt i nakupić koksu.