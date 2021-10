"Squid Game" pociągnęło za sobą popularność kolejnego koreańskiego thrillera. O jaki tytuł chodzi?

Było tylko kwestią czasu aż globalny sukces "Squid Game" pociągnie za sobą zainteresowanie innymi południowokoreańskimi produkcjami. W tym tygodniu do szerszej świadomości widzów przebił się serial "My Name". To sensacyjny thriller poświęcony młodej kobiecie, której ojciec zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Zdesperowana i żądna odpowiedzi sięga po pomoc mafijnego bossa, który pod nową tożsamością wysyła ją na przeszpiegi w szeregi policji.



Wynik: 23 punkty