Krzysztof Krawczyk, legendarny polski muzyk, zmarł w kwietniu tego roku, tymczasem modernizacja miejsca jego spoczynku wciąż postępuje. Niedawno grób artysty został rozbudowany - uroczyte poświęcenie odbyło się w minioną sobotę, a dokonał go biskup Antoni Długosz. Pełen nawiązań do twórczości wokalisty, imponujący pomnik autorstwa ks. Krzysztofa Niespodzianki (przyjaciela rodziny), to wciśnięty między dwie płyty nagrobne sporych rozmiarów krzyż.



A to dopiero początek - w planach jest szereg nowatorskich rozwiązań, w tym… montaż instalacji fotowoltaicznej. Ma ona zasilać reflektor oświetlający nagrobek oraz odtwarzacz, z którego wypłyną dźwięki największych hitów Krawczyka i jego ulubionych psalmów. Odwiedzając grób barda, usłyszymy zatem: "Pan mym pasterzem", "Barkę" czy "Chciałem być marynarzem".