We wtorek 19 października pierwszym gościem Wojewódzkiego był Mateusz Damięcki - pochodzący z wielopokoleniowej rodziny aktorskiej polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, radiowy i dubbingowy (w najbliższym czasie będziemy mogli go podziwiać w nietypowej dla niego roli w filmie "Furioza"). Rozmowa zaczęła się od tematu uczestnicwa Damięckiego w show - okazało się, że Wojewódzki zapraszał go już kilkakrotnie. Co więcej, obaj panowie znają się od lat - prowadzący wspomniał, że poznali się, gdy aktor miał zaledwie 10-11 lat, kiedy to współpracowali na planie teledysku zespołu Syndia.



Po kilku unikach Damięcki przyznał w końcu, że bał się, iż po wzięciu udziału w programie znielubi Wojewódzkiego, a nie chciałby tego, bo od lat darzy go sympatią. Showman odpowiedział, że to niemożliwe - sam za bardzo ceni Damięckiego, by przekroczyć pewne granice (faktem jest, że ominął nawet teman żon aktora, o których on sam wspomniał). Poza tym rozmówcy skupili się na karierze i rolach artysty (z naciskiem na wspomnianą produkcję pt. "Furioza") - gość Wojewódzkiego wykazał się klasą i ogładą, wywołując ewidentną sympatię widzów i komentujących. Cała rozmowa skończyła się bardzo pozytywnym akcentem pełnym wzajemnej życzliwości.