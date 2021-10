Kino to nie terapia, ale seans ma naukowo udowodnione moce

Ten slogan przypomina nam, że w kinie faktycznie można znaleźć piękne, wzruszające i angażujące nas historie, w których warto się właśnie zatracić nie tyle co samemu, co właśnie w towarzystwie innych widzów. Seans to nie tylko rozrywka i eskapizm, który wzbogaca nasze codzienne życie, ale też szansa na znalezienie inspiracji. No i kto wie - wizyta w kinie może być nawet katalizatorem i skłonić do działania!