Nicolas Cage nie musi się nawet odzywać, żeby cały film należał do niego. Gra tu tajemniczego bohatera, któremu auto psuje się w małej miejscowości. Nie ma gotówki, żeby zapłacić mechanikowi, więc zgadza się w zamian za naprawę posprzątać nieczynną od dawna restaurację. A tam zaatakują go animatroniki. To nie on będzie jednak zamknięty z nimi, tylko one z nim.