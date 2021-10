"Squid Game" kosztował "grosze", a będzie wart prawie miliard dolarów. To hit Netflixa

Jest to miara, której serwis używa do oceny finansowej wartości swoich treści. Liczby odzwierciedlają zatem olbrzymi zasięg, popularność i znaczenie produkcji (to jest: wpływ na pozyskiwanie nowych subskrybentów). Wynik w wysokości dokładnie 891 mln dolarów robi jeszcze większe wrażenie, gdy zapoznamy się z kosztami produkcji.



Budżet serialu to zaledwie 21,4 mln dol. (zaczerpniętych z kwoty 500 mln dol. przeznaczonej na inwestycje w koreańskie produkcje oryginalne), a zatem niecałe 2,38 mln dol. za odcinek. Dla porównania, epizod netfliksowego "The Crown" kosztuje średnio 13 mln dol., zaś na "Wiedźmina" przeznaczono ok. 70-80 mln dol. na sezon liczący 8 odcinków.



Co ciekawe, Netflix nie jest zachwycony ujawnieniem wewnętrznych danych. Publikacja doczekała się już reakcji prawników: podkreślili oni, że firma nie omawia swoich danych "na zewnątrz" i już podejmuje kroki, by chronić je przez upublicznieniem.