Wywiad, którego w ostatnim czasie udzielił legendarny Michael Caine - obecnie proponujący swój najnowszy film pt. "Best Sellers" - stał się szeroko cytowany w sieci, a to za sprawą słów dotyczących końca kariery aktora. Wspomniany obraz to jeden z filmów, które nakręcił jeszcze przed pandemią - w rozmowie z BBC Radio 5 przynał, że nie pracował na planie filmowym już od dwóch lat, a obecnie jest bardziej pisarzem niż aktorem (prawdą jest, że Caine wydał już kilka chętnie kupowanych książek).



Co więcej, jego wiek wiąże się z problemami zdrowotnymi - aktor ma niesprawną nogę i cierpi za sprawą chorego kręgosłupa, przez co nie może sprawnie się poruszać. "Best Sellers", komediodramat, który we wrześniu trafił na akrany kin w USA, miałby być w związku z tym ostatnim filmem w karierze wybitnego artysty (na swoją premierę czeka jeszcze "Medieval" z jego udziałem).