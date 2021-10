Jeden z chłopaków "zapowietrzał" się na niezręcznie długie chwile (to był chyba fan Ekipy), a drugi (Carrioner, hejter Wardęgi) wyciągał argumenty z tylnej części ciała. Pomimo tego, że to połączenie było priorytetowe – Stanowski nawet poprosił, by wysłał mu numer na maila, bo internauci chcieli posłuchać, co ma do powiedzenia. Najlepszy był ostatni internauta (2:42:10 moment wywiadu), który był raczej pod wpływem i nie do końca ogarniał, co się dzieje.