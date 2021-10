Co oglądać w weekend? Nie tylko "Ostatni pojedynek" i "Venom 2" - premiery w kinach i na Netflix

Co oglądać w weekend? Doczekaliśmy się sequela "Venoma", w którym Tom Hardy zmierzy się z tytułowym Carnage’em, zanim, być może, wejdzie do MCU. To jednak nie jedyna premiera, jakiej nie możecie przegapić. Bo przecież na wielkim ekranie pojawił się też "Ostatni pojedynek" Ridleya Scotta. Prócz tego platformy VOD przygotowały coś dla fanów seriali. A jakby i to was nie zadowalało, to w telewizji zobaczycie m.in. kultowego "Rocky’ego" czy zrealizowaną z rozmachem "Troję".