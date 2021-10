Nowości Netflix na piątek. W tym tygodniu wpada jeden z hitów serwisu

"Ty" to niepokojąco miłe odkrycie ostatnich lat. Serial zabierze was do świata, w którym miłość ma inne, dość niestandardowe oblicze. Od 1. Sezonu Joe Goldberg (gra go Penn Badgley), bibliofil, człowiek bardzo błyskotliwy i na swój sposób wrażliwy, zakochuje się w kobietach, ale zakochuje się totalnie – nie rozumie słowa "nie", a gdy czuje, że nie kontroluje w pełni sytuacji, zaczyna śledzić obiekt swoich westchnień. Z czasem stanie się w tym coraz lepszy, a jego niezdrowa fascynacja popchnie go na drogę, z której nie będzie już odwrotu. Oglądajcie, zwłaszcza że Netflix zapowiedział już, że powstanie 4. Sezon.