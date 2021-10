Potrzebujemy cedzaka – najlepiej plastikowego, by nie ciążył nam na głowie (durszlak raczej odpada, bo zwykle na spodzie ma podstawkę). Kosztują od kilku do kilkunastu złotych i raczej znajdziemy je w chińskim markecie. Jeżeli nie będzie w czarnym kolorze, to nic nie stoi na przeszkodzie by go przemalować farbkami. Na koniec białą taśmą izolacyjną (lub korektorem) wykonujemy nasz ulubiony znaczek.