To zupełnie nowe przygody, które ukażą początki różnych bohaterów, przynajmniej 10 lat zajmie opowiedzenie tej historii. Opieramy się na "Silmarillionie", który był ściągawką na temat tego, co się działo w Drugiej i Trzeciej Erze. Scenarzyści świetnie się bawią ekstrapolując to na różne strony - jest to ekscytujące. Jest w tym też silna obecność kobiecych postaci, ta historia pokaże wiele bohaterek

- dodał aktor.