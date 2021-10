CANAL+ online i jego najkorzystniejsze pakiety. Jak założyć konto w serwisie?

CANAL+ online jako serwis VOD oferuje jedne z najkorzystniejszych ofert w dostępnym w Polsce streamingu. Choć w aspekcie cen to Amazon pozamiatał w ostatnim czasie konkurencję, CANAL+ proponuje potencjalnym subskrybentom naprawdę solidną bibliotekę filmów i seriali, a do tego wachlarz pakietów, dzięki którym otrzymujemy również dostęp do zasobów Netfliksa czy HBO GO. Decydując się na taki pakiet płacimy mniej, niż subskrybując każdą z usług z osobna.