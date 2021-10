Premiera "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" zbliża się wielkimi krokami. Sequel polskiego horroru zadebiutuje na Netfliksie jeszcze w tym miesiącu, a tymczasem platforma udostępniła zwiastun nadchodzącej produkcji, na którą od dawna czekają miłośnicy kina grozy. I to nie tylko w Polsce, bo przecież pierwsza część narobiła szumu również za granicami naszego kraju, prawie jak "365 dni".



"W lesie dziś nie zaśnie nikt" wzbudziło wielkie emocje, bo termin "polski horror" brzmi jak oksymoron. A jakby tego było mało, twórcy zapowiadali, że będą korzystać z popularnej formuły slashera (nie był to co prawda pierwszy raz w naszym kraju, kiedy sięgnięto właśnie po ten schemat - wystarczy wspomnieć "Legendę" Mariusza Pujszo). Teraz Bartosz M. Kowalski kontynuuje swoją opowieść i wygląda na to, że jest na co czekać.