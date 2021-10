Ralph Kaminski w teledysku do piosenki "Tata". Co za metamorfoza!

"Młodość" już minęła. Ralph Kaminski zamyka rozdział związany ze swoją drugą płytą z przytupem. Niedawno zagrał ostatni koncert z trasy promującej album, a teraz podzielił się w sieci teledyskiem do utworu Tata, który może zaskoczyć fanów artysty. To zapowiedź nowego wizerunku piosenkarza, bo możemy go zobaczyć bez charakterystycznego makijażu i blond peruki.



Oczywiście na tę metamorfozę trzeba trochę poczekać. Z nowym emploi piosenkarz prezentuje się dopiero na sam koniec klipu. Zarówno tekst piosenki, jak i teledysk dają nam znać jaki to dla niego jest ważny moment. Osobisty charakter sugeruje również fakt, że za kamerą Taty stanął właśnie on sam.