Świat prezentowany w "Prince Charming" to zupełnie nie moja bajka, ale pozytywnie mnie zaskoczył. Tego się nie ogląda, by się wyładować na "tych głupich ludziach z telewizora" i podbić sobie ego (takim reality show są raczej obrady Sejmu). Uczestnicy są różnorodni, barwni, a poruszane przez nich tematy intrygujące i otwierające oczy. Poza samą warstwą rozrywkową, jest więc programem potrzebnym, choć szkoda, żeobejrzą go nieliczni. Jeden z chłopaków powiedział: "chcę zmienić świadomość Polaków, że nie jestem ideologią, ale osobą". Ja to wiem, wy to prawdopodobnie też wiecie, a do pozostałych ten program niestety nie dotrze.