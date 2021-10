Krzyk powraca ze starą obsadą i nowym nożownikiem. Jest zwiastun

"Nie jest to reboot, nie jest to remake, to zupełnie nowy film" – powiedziała w wywiadzie Courteney Cox, która oprócz bycia Monicą w "Przyjaciołach", czasem uciekała przed zamaskowanym świrem w "Krzyku". W kolejnej części filmu o zaskakującym tytule "Krzyk" to ona będzie drapieżcą, ale nie takim dosłownym.