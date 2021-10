Pracowaliśmy, nie widząc swoich twarzy - Oscar Isaac opowiada o pracy nad "Scenami z życia małżeńskiego"

"Bardzo przyjaźnimy się ze sobą i pewnie dlatego dogadujemy się bez słów, co bardzo upraszcza komunikację. Dzięki temu mogliśmy szczegółowo omówić tak ważne kwestie, jak kim są bohaterowie i co dla siebie znaczą?"



Jak przyznaje Isaac realizacja zdjęć do "Scen z życia małżeńskiego" była niezwykłym doświadczeniem. Znakiem szczególnym produkcji są długie sceny, a gra na planie przypominała rejestrowane przez kamery przedstawienie teatralne.



"Wszystkie sceny zostały nakręcone w jednym ujęciu - od początku do końca, co trwało bardzo długo. Są sceny, które trwają aż 23 minut. Ale to właśnie sprawia, że nasz serial jest wyjątkowy. Nie miałem wrażenia, że pracuję nad produkcją telewizyjną, choć wiedziałem, że kręcimy zdjęcia do kolejnych odcinków. Praca na planie przypominała bardziej przygotowania do wystawienia teatralnej inscenizacji niż pracę nad filmem, z tą różnicą, że nie graliśmy przed widownią na scenie, ale przed ustawioną przed nami kamerą. To było bardzo dziwne doświadczenie. Jedyne w swoim rodzaju".