Najlepsze seriale w historii, za którymi tęsknimy. Te 9 tytułów nie doczekało się godnych następców

Serial o maszynie, która widzi wszystko, to jedna z moich ulubionych telewizyjnych produkcji w historii. Dwójka głównych bohaterów - były wojskowy i jej genialny naukowiec - wykorzystuje superkomputer zbudowany do przeciwdziałania atakom terrorystycznym do wykrywania zwykłych ludzi, którym grozi niebezpieczeństwo, a których rząd uznał za nieistotnych. Chemia między bohaterami jest nie do podrobienia.



"Person of Interest" nie da się niestety obejrzeć obecnie w serwisach streamingowych, ale jeśli kiedyś traficie na ten serial wydany na płytach, to niezmiernie polecam seans.