Nadrób kinowe zaległości. Wielkie filmy, które obejrzysz w Polsat Box Go

Choć na pierwszy rzut oka „Le Mans '66” może wydawać się obrazem skrojonym pod fanów wyścigów samochodowych, to nie jest to do końca prawda. Obraz Jamesa Mangolda to rzeczywiście opowieść z samochodami na pierwszym planie i każdy, kto lubi motoryzacje, na pewno go doceni. Ale wyścig samochodowy to tylko przyczynek do znacznie większej i poważniejszej opowieści o pasji, wierze i przyjaźni. To obraz, który w akcji pokazuje arcyludzkie problemy i trudności.